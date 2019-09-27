رياضة | إف سي مصر يخوض مران خفيف بعد تأجيل مواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يخوض مران خفيف بعد تأجيل مواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر بقيادة عبد الناصر محمد المدير الفني؛ خوض مرانا خفيفا اليوم؛ عقب تأجيل مواجهة الفريق أمام أسوان؛ بالدوري العام.

وخضع ويليس لاعب الفريق؛ لاختبار طبي لتحديد مدى إمكانية مشاركته بمباراة أسوان؛ بعد تعرصه للإصابة بسمانة الركبة خلال الأيام الماضية.

على جانب آخر تأكد غياب محمود توبة لاعب الفريق؛ عن مواجهة الفريق النوبي؛ بسبب تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الإنتاج الحربي؛ والتي انتهت لصالح الأخير بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

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وتقرر تأجيل مباراة اف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، والتي كان من المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب الكلية الحربية.

وأكد اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية، أن المباراة تم تأجيلها 24 ساعة لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم، وذلك لدواعي أمنية.

وكان أسوان قد خسر أولى لقاءاته أمام مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما خسر اف سي مصر من الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة.