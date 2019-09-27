رياضة | خاص - لماذا مباراة واحدة لمنتخب مصر فى أكتوبر؟ مصدر بالجهاز الفنى يجاوب

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لماذا مباراة واحدة لمنتخب مصر فى أكتوبر؟ مصدر بالجهاز الفنى يجاوب

كشف مصدر داخل الجهاز الفنى لمنتحب مصر عن سبب إستقرار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري إقامة مباراة ودية واحدة وليس مباراتان خلال فترة التوقف الدولى القادمة والتى ستكون في الفترة من 7 أكتوبر إلي 15 أكتوبر.

وأعلن الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، عن السفر للقاهرة أكتوبر المقبل لمواجهة منتخب مصر وديا خلال فترة التوقف الدولي يوم 14 من نفس الشهر.

وتحدث المصدر ل"الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :" سبب إختيارنا لمباراة واحدة هو إننا نريد أن اللاعيبة تتدرب بشكل أكثر على عكس المباريات تأخذ مننا بعض الوقت ولكن كنا نحتاج خلال المعسكر القادم، فترة تدريبية أكثر وإن اللاعبين علي المستوي التدريبي خلال إسبوع يروا ما يريده حسام البدري ويتعرفوا على الفكر الخاص به ".

_ عمرو الجناينى يسلم البدرى قميص المنتخب

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سلم عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قميص المنتخب الوطنى ذ خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد ظهر امس فى حضور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة واحمد عبدالله واحمد عبد الله وسحر عبد الحق ووليد العطار المدير التنفيذى ومحمود سعد المدير الفنى للاتحاد واعضاء الجهاز الفنى والادارى والطبى للمنتخب حيث رحب عمرو الجناينى فى البدايه بجميع وسائل الاعلام المختلفه واكد انه لشرفه له ان يتواجد وسط زملاؤه اعضاء اللجنه لاداره شئون الاتحاد حيث يعمل الجميع ليل نهار من اجل الانتهاء من كل الملفات حيث انتهينا من ملف جدول الدورى والحكام بالاضافه الى عودة الجماهير فى نهائى كأس مصر ثم مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك وكان التنظيم فيه جيد وهذا فى حد ذاته نجاح .

واوضح رئيس اللجنه ان اخيار المدير الفنى كان على معايير علميه وليس هناك مدرب افضل من الاخر على الاطلاق وقال ان الكابتن حسام البدرى طلب منى ان نقوم بزيارة للكابتن حسن شحاته فى منزله لانه صاحب انجازات.

واشار رئيس اللجنه ان لاول مره لم يحدث توازن فى اختيار الجهاز المعاون للمنتخب فكانت الحرية مطلقه فى الاختيار للكابتن حسام وفى النهايه اكد رئيس اللجنة دعمه الكامل الجهاز الفنى للمنتخب

اما حسام البدرى الذى تقدم بالشكر الى عمرو الجناينى واعضاء اللجنه ثم رحب بالحضور واوضح انه كان ليديه طموح لتولى المسؤلية الفنيه لمنتخبب مصر وهذا الطموح لدى اى ميدير فنى والحمدالله تحقق الحلم الذى كان يراودنى واوضح البدرى ان الاعلام شى مهم للغايه لان يضيى الطريق وطالب من الحضور المسانده حتى نحقق الاهداف التى تتمثل فى الوصول الى نهائيات كأس الامم الافريقيه ثم المنافسه على اللقب وفى نفس الاطار تصفيات كأس العالم واوضح المنتخب يدخل فى معسكره الاول خلال الفتره من ٧ الى ١٥ اكتوبر القادم يلعب خلالها مباراة وديه دولية مع بتسوانا واسار البدرى ان باب المنتخب مفتوح امام جميع اللاعبين.

