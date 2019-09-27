رياضة | حسام حسن يُعلن قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن يُعلن قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مضيفه المقاولون العرب، والمقرر لها في الخامسة والنصف غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الفريق السكندري عودة الثلاثي ناصر ماهر وكريم يحيى وفوزي الحناوي المعارين من الأهلي بعدما غابوا عن الظهور في المباراة السابقة أمام الفريق الأحمر لوجود بند في عقد الإعارة لا يسمح لهم بالمشاركة أمام الأهلي.

وضمت قائمة سموحة كلًا من :-

الهاني سليمان، عمر صلاح، محمود معاذ، إبراهيم عبد القوي، رجب نبيل، محمود عزت، يوسف ديوب، إسلام الفار، ناصر ماهر، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، فوزي الحناوي، محمد نادي، كريم يحيى، إيدي إيمومو، محمد حليمو، حسام حسن، أحمد جمال، رونالد وانجا، شريف رضا، أحمد أبو الفتوح، فارس مجاهد.

وكان سموحة قد استهل مشواره في بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2019-2020 بالخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي على ستاد برج العرب بالإسكندرية.