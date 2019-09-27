رياضة | الصلح خير في الزمالك بين ميتشو وحازم إمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصلح خير في الزمالك بين ميتشو وحازم إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك دورًا هامًا في الصلح بين الصربي ميتشو المدير الفني للفريق وحازم إمام قائد الأبيض.



وتوترت العلاقة بين ميتشو وحازم على خلفية تأخره في الغياب عن التدريب في الفترة الماضية قبل أن يتم استبعاده من بعض المباريات للفريق وعدم مشاركته.



وكان آخر لقاء ظهر فيه حازم إمام ضد ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

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ونجح شيكا في تصفية الأجواء بينهما وفتح صفحة جديدة في ظل حاجة الفريق له وعدم وجود بديل للتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق حتى الآن، وضغط اللقاءات الذي يواجه الفريق.



ويستعد الزمالك لملاقاة جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.



ومن المنتظر عودة طارق حامد لاعب الفريق للمشاركة في مباراة بطل السنغال، بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري لحصوله على 3 إنذارات، ويعتبر قوة ضاربة في خط وسط الملعب لما يمتلكه من إمكانيات عالية.



وشارك أحمد سيد زيزو بدلًا من طارق حامد في المواجهة الماضية لتعويض النقص وقدم مستوى مميز وحصل على إشادة الجهاز الفني للفريق والذي طالبه بالحفاظ على مستواه خلال الفترة المقبلة.