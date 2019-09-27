شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يعود لقيادة هجوم الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

سيمنح رينيه فايلر مدرب الأهلي المصري الفرصة للمهاجم المغربي وليد أزارو للمشاركة للمرة الأولى منذ تولي القيادة الشهر الماضي لتعويض غياب مروان محسن للإصابة عند مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور 32 لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم غدا السبت.

وأصيب محسن مهاجم مصر الأساسي في الوجه خلال الفوز 1-صفر على سموحة في الجولة الأولى للدوري الممتاز وسيغيب لنحو خمسة أسابيع مما يفتح الباب أمام أزارو العائد من إصابة والذي يواجه انتقادات بداعي اهدار فرص سهلة.

وكان أزارو هداف الدوري المصري في الموسم قبل الماضي قبل تراجع مستواه وسط تكهنات حول رحيله قبل انطلاق الموسم الجديد لكنه استمر في التشكيلة مع فشل بيعه.

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وتكهنت وسائل اعلام محلية بأن أزارو سيبدأ أساسيا في الهجوم بجانب جونيور أجايي خلال مهمة تبدو سهلة للأهلي الذي فاز 2-صفر في لقاء الذهاب خارج أرضه.

وفي سياق آخر تواصل وفد من الأهلي المصري في إسبانيا مع مسؤولي ريال مدريد للاتفاق على مباراة ودية مع بطل أوروبا 13 مرة تقام في وقت لاحق في سانتياجو برنابيو.

وقال الأهلي المصري عبر موقعه على الانترنت "تطرق الحوار بين الوفد برئاسة خالد مرتجي وإميليو بوتراجينيو (رئيس العلاقات الدولية في ريال مدريد) إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وريال يتم تحديدها في وقت لاحق".

وفاز الأهلي المصري 1-صفر على ريال مدريد في آخر مواجهة ودية بينهما في القاهرة عام 2001.