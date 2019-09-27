شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعون اليوفنتوس معاقبون بالحرمان من دخول الاستاد لمدةعشرة اعوام والان مع التفاصيل
وأوضحت الشرطة أن أربعة من الهوليجانز تلقوا العقوبة لفترة قياسية، حيث حرموا من دخول الاستاد لمدة عشرة أعوام.
وفرضت العقوبة لمدة سبعة أعوام بحق أربعة أخرين ولمدة ستة أعوام بحق أربعة ولمدة خمسة أعوام بحق ثلاثة ولمدة أربعة أعوام بحق 23 مشجعا مشاغبا.
وأشارت الشرطة إلى أن جميع الذين فرضت بحقهم العقوبات ينتمون لمجموعات من الهوليجانز وقد خضعوا لتحقيقات جنائية أسفرت في وقت سابق من سبتمبر الجاري عن اعتقال عشرة أشخاص.
وبدأت التحقيقات إثر قيام مجموعات الهوليجانز بتوجيه تهديدات لمسؤولين في النادي بعد أن توقف يوفنتوس عن إصدار تذاكر مجانية أو بأسعار مخفضة.
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