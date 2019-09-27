شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والشباب اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

يستضيف ملعب ستاد الملك فهد الدولي مباراة الاتحاد والشباب اليوم، في مباراة في غاية القوة بين الفريقين، ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي، ويرصد لكم موقع السعودية نيوز موعد مباراة الاتحاد والشباب والقنوات الناقلة .

موعد مباراة الاتحاد والشباب

من المقرر أن موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم فى تمام الساعة 6:25 مساًء بتوقيت السعودية، على ستاد الملك فهد الدولي

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

تنقل مباراة الاتحاد والشباب علي قناة السعودية الرياضية الثانية، والتي تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري السعودي، ويتولي التعليق على مباراة الاتحاد والشباب المعلق بلال علام .

تشكيلة الاتحاد المتوقع ضد الشباب

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: منصور الحربي – زياد الصحفي – مروان دا كوستا – سعود عبدالحميد .

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الوسط: كريم الأحمدي – عبدالإله المالكي – إيميليانو فيشيو – كارلوس فيلانويفا .

الهجوم:رومارينيو – أليكساندر بريجوفيتش .

تشكيلة الشباب المتوقعة ضد الاتحاد

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى

خط الدفاع : متعب المفرج – أحمد شراحيلي – محمد سالم – حسن معاذ

خط الوسط : ألفريد ندياي – سيباستيان جونيور – عمران إلياس

خط الهجوم : جوانكا – إسبريا – صوماليا.

ويدخل الاتحاد مباراة اليوم ضد الشباب، برصيد 3 نقاط احتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يدخل الشباب برصيد 6 نقاط محتلًا المركز السابع بجدول الترتيب .