شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الاوربي يفرض عقوبة جماهيرية على ريد ستار الصربي بسبب العنصرية والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة معاقبة نادي ريد ستار بلجراد الصربي بعدم حضور

مشجعيه للمباراة التي يحل فيها ضيفا على توتنهام الإنجليزي في 22 أكتوبر المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب السلوك العنصري لجماهيره في مباراة بالتصفيات.

وسيخوض ريد ستار المباراة المقررة في العاصمة البريطانية لندن، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة الأوروبية، دون حضور جماهيره إلى جانب تغريمه 50 ألف يورو .

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وكان ريد ستار قد تلقى عقوبات مختلفة بسبب سلوك جماهيره خلال الموسم الماضي، من بينها خوض مباراة على ملعبه دون حضور جماهير.

وأعلنت عقوبة جديدة اليوم على ريد ستار إثر الهتافات العنصرية لمشجعيه في المباراة أمام هلسنكي في يوليو الماضي، في إياب الدور التأهيلي الثاني للبطولة الأوروبية.

كذلك أعلن اليويفا اليوم معاقبة نادي طرابزون سبور التركي بغرامة قيمتها 50 ألف يورو إلى جانب إغلاق جزء من مدرجات استاده، تضم خمسة ألاف مقعد، في مباراته المقررة أمام بازل السويسري بعد أيام في بطولة الدوري الأوروبي.

وتلقى طرابزون سبور العقوبة إثر قيام مشجعيه بإلقاء مقذوفات إلى أرضية الملعب خلال مباراة الفريق أمام سبارتا براغ التشيكي ضمن تصفيات البطولة في أغسطس الماضي.