شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله المعيوف حارس الهلال للجماهير: أعدكم بالعمل على تلافي الأخطاء والان مع التفاصيل

وجه حارس مرمى فريق الهلال، عبدالله المعيوف، التهنئة لجماهير الزعيم بعد الفوز الذي حققه الهلال على حساب التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهم مساء أمس الخميس بالرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعترف حارس الهلال بمسؤوليته عن الهدف الذي دخل مرماه، وقال في تصريحات تليفزيونية: "نبارك لجماهيرنا الانتصار، هم يستحقون ذلك".

Advertisements

وواصل: "لم نظهر بمستوى طيب في بداية المباراة لكننا سرعان ما عدنا وحققنا الأهم بالنهاية، واقتنصنا النقاط الثلاث قبل ملاقاة السد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ونسعى لتحقيق النتيجة المنشودة ذهابا وإيابا والوصول للمباراة النهائية للبطولة".

وأكمل: "أتحمل هدف التعاون بنسبة 100%، وأعدكم بالعمل على تلافي هذه الأخطاء".

واختتم المعيوف: "هدفي دائما الظهور بأفضل صورة ممكنة مع الهلال والمنتخب السعودي، والتحفيز وروح الفريق تمنحنا دافعا لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".