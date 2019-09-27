شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
يستضيف ملعب ستاد الملك فهد الدولي مباراة الاتحاد والشباب اليوم، في مباراة في غاية القوة بين الفريقين، ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي، ويرصد لكم موقع السعودية نيوز موعد مباراة الاتحاد والشباب والقنوات الناقلة .
موعد مباراة الاتحاد والشباب
من المقرر أن موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم فى تمام الساعة 6:25 مساًء بتوقيت السعودية، على ستاد الملك فهد الدولي
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب
تنقل مباراة الاتحاد والشباب علي قناة السعودية الرياضية الثانية، والتي تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري السعودي، ويتولي التعليق على مباراة الاتحاد والشباب المعلق بلال علام
ويدخل الاتحاد مباراة اليوم ضد الشباب، برصيد 3 نقاط احتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يدخل الشباب برصيد 6 نقاط محتلًا المركز السابع بجدول الترتيب .
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