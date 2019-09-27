شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين بالسعودية تشارك في ملتقى قمة كرة القدم العالمية والان مع التفاصيل

شاركت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في ملتقى قمة كرة القدم الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 – 25 سبتمبر الجاري بحضور ممثلين عن اتحادات وروابط رياضية في أكثر من 100 دولة.

وعقد رئيس مجلس إدارة الرابطة، مسلي آل معمر ومدير العلاقات الدولية بالرابطة عبدالعزيز القحطاني، عدداً من الاجتماعات مع جهات عدة على هامش الملتقى، من بينها اللجنة المنظمة للمؤتمر، التي ناقش معها وفد الرابطة استضافة ملتقى قمة كرة القدم العالمية عام 2021م.

كما اجتمع رئيس الرابطة مع مسؤولين في رابطة الدوري الإسباني، واستمع إلى شرح مبسط عن آلية العمل في إدارات الرابطة، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين الرابطتين، إضافة إلى الاجتماع مع عدد من المؤسسات التعليمية المتقدمة، من أجل تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية في المملكة العربية السعودية، التي تستهدف الموظفين الإداريين في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن الملتقى الذي اختتمت أعماله أمس من تنظيم ‪WFS‬، يهدف إلى التقاء جميع المسؤولين والمعنيين بكرة القدم، سواء اتحادات وروابط رياضية أو الأندية، وكذلك الشركات الراعية، بهدف مناقشة وتعزيز العلاقات وتوليد فرص العمل بينهم، إذ شارك فيه أكثر من 150 متحدثاً، يمثلون كبرى الجهات الرياضية، على رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إضافة إلى روابط الدوري الإنجليزي، والإسباني، والفرنسي، إلى جانب مسؤولين في عددٍ من الأندية الأوروبية ولاعبين سابقين من بينهم البرازيلي رونالدو.