شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لمبعوثي الويفا داخل ريال مدريد لإجراء اختبارات المنشطات والان مع التفاصيل
ظهر مبعوثو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المدينة الرياضية لريال مدريد"فالديبيباس" هذا الصباح لاجراء اختبار المنشطات على عشرة لاعبين من النادي الملكي .
وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أنه قد وصل مبعوثو الويفا إلى المدينة الرياضية لريال مدريد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، و تم اختيار اللاعبين العشرة بشكل عشوائي، كما هو معتاد في مثل هذا النوع من الاختبارات.
ووفقًا لما نشره الصحفي الموثوق خوسيه لويس سانشيز، التابع للبرنامج الإسباني الشهير"التشيرينجيتو"، فإن رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" قد قامت أيضًا باختبار المنشطات على لاعبي ريال مدريد يوم الأثنين الماضي .
ريال مدريد يواصل استعداداته للديربي ضد أتلتيكو
وعلى صعيد أخر، يواصل فريق ريال مدريد، استعداداته لخوض ديربي العاصمة الإسبانية ضد جاره اللدود أتلتيكو، في المباراة التي ستقام على ملعب وانداميتروبوليتانو، غدًا السبت، في قمة الجولة السابعة من الليجا .
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