شكرا لقرائتكم خبر عن لدواعٍ أمنية.. تأجيل مباراة بالدوري المصري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل إحدى مواجهات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وذلك لدواعٍ أمنية.

وكان مقرراً أن تقام مواجهة فريقي إف سي مصر وأسوان اليوم (الجمعة)، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن اليوم عبر حسابه في «تويتر» تأجيل المواجهة.

وقال الاتحاد المصري في تغريدته: «تقرر تأجيل مباراة إف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم، وذلك لدواع أمنية».