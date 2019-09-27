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رئيس إتحاد الملاكمة : 42 هيئة لهم حق التصويت بالجمعية العمومية العادية غدا...

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جدة - عمرو شويل أكد  رئيس إتحاد الملاكمة محمد عبد العزيز غنيم على أحقية 42 هيئة  من لهم حق التصويت بالجمعية العمومية العادية المحدد لها غدا السبت فى مجمع الإتحادات بمدينة نصر فى ظل عدم إرسال مركز شباب الجزيرة إستمارة الحضور .

 

 

و قال رئيس إتحاد الملاكمة أن الجمعية تكتمل بحضور 50 % من العدد + 1 من أجل مناقشة الميزانية و الحسام الختامى لإعتماها .

 

وتشهد العمومية اعتماد خطة الموسم الجديد المقرر انطلاقه شهر أكتوبر المقبل ببطولة الجمهورية للكبار، التى تعد أولى بطولات الموسم الجديد للموسم المحلى 2019 / 2020 وذلك خلال الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر المقبل فى أسيوط.

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وستقام بطولة الجمهورية للشباب من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل بمدينة الإسكندرية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، بينما تقام منافسات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2002 خلال الفترة من 23 و حتى 28 نوفمبر المقبل بالمنيا .

 

 

و تستضيف مصر  منافسات البطولة العربية لمواليد 2002 / 2003 فى شهر فبراير المقبل على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى .

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