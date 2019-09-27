شكرا لقرائتكم رئيس إتحاد الملاكمة : 42 هيئة لهم حق التصويت بالجمعية العمومية العادية غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشهد العمومية اعتماد خطة الموسم الجديد المقرر انطلاقه شهر أكتوبر المقبل ببطولة الجمهورية للكبار، التى تعد أولى بطولات الموسم الجديد للموسم المحلى 2019 / 2020 وذلك خلال الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر المقبل فى أسيوط.
و تستضيف مصر منافسات البطولة العربية لمواليد 2002 / 2003 فى شهر فبراير المقبل على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى .
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