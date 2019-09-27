شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. الاجتماع الفني للمباراة صباح غداً فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و يشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالمباراة ومن بينها الزي الخاص بكل فريق وموعد وصولهما إلي ارض الملعب وغيرها من الأمور الإدارية الخاصة باللقاء.
موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت
وكان الأهلي قد حقق الفوز علي كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.
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