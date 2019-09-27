شكرا لقرائتكم كاف يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لمصادر بالكأف فالخطاب الذى وصل للجبلاية مشروطا بموافقة الفريق السنغالى على النقل ، لانه ووفقا للوائح الاتحاد الفريق عند تأجيل أى مباراة أو تغيير مكانها يشترط موافقة الفريق الضيف وفى حالة رفضه تقام المباراة فى موعده المحدد مسبقا .
وكشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن هناك بوادر لحل الأزمة ونقل المباراة إلى ستاد برج العرب، وإقامتها يوم الأحد بحضور الجماهير، فى ظل تمسك إدارة النادى بحضورالجماهير لدعم الفريق، خاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، على ملعب لاديوار بالسنغال.
وكشف مرتضي منصور إن الخطاب المرسل للكاف تم خلاله شرح تفاصيل وأسباب طلب نقل اللقاء وتأجيله حيث يتمسك مسئولي الأبيض بحضور جماهيره للمواجهة المقبلة لذلك طلب الأبيض تدخل الكاف من أجل الحصول علي موافقة الفريق السنغالي بشأن نقل المباراة إلي الإسكندرية وتأجيلها لمدة 24 ساعة حتي تحضر جماهير الفريق المباراة
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