شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يشكر لاعبو الاتحاد السكندري على عبور محطة العربي الكويتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز الاتحاد السكندرى فى لقاء الذهاب بهدف مقابل للاشئ أحرزه خالد قمر من ضربة الجزاء ، بينما حقق الفوز فى لقاء العودة الذى أقيم الإسكندرية بهدفين مقابل للاشئ أحرزهما خالد قمر ورزاق سيسيه .
وأشاد يوسف بعودة الإيفوارى رزاق سيسيه وأحمد رفعت وأيمن غباشى وتالق هشام محمد ، مشددا أنه أصبح يمتلك العديد من الإختيارات والأوراق الرابحة التى تجعله يمتلك المساحة الكافية للتغييروالتعديل.
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