شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يشكر لاعبو الاتحاد السكندري على عبور محطة العربي الكويتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بـ الإتحاد السكندري سعادته البالغة بعبور فريقه نظيره العربي الكويتي والتأهل لدور ال16 بالبطولة العربية ، مؤكدا أنه ورغم الظروف الصعبة ولكن نجحنا فى تحقيق الفوز ذهابا وإيابا .

وفاز الاتحاد السكندرى فى لقاء الذهاب بهدف مقابل للاشئ أحرزه خالد قمر من ضربة الجزاء ، بينما حقق الفوز فى لقاء العودة الذى أقيم الإسكندرية بهدفين مقابل للاشئ أحرزهما خالد قمر ورزاق سيسيه .

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ووجه طلعت يوسف الشكر للاعبيه الذين بذلوا الجهد والعرق لإسعاد الجماهير ، قائلا مؤكدا أن الفريق أغلق ملف البطولة العربية وسيبدأ من غدا الدخول فى معترك الدورى العام مشيرا أن الفريق أمامه مباراة قوية أمام خصم عنيد مدعم بمجموعة من الشباب أمام الجونة ولكن جاهزين لتصحيح المسار والعودة من جديد بعد الهزيمة من الزمالك.

وأشاد يوسف بعودة الإيفوارى رزاق سيسيه وأحمد رفعت وأيمن غباشى وتالق هشام محمد ، مشددا أنه أصبح يمتلك العديد من الإختيارات والأوراق الرابحة التى تجعله يمتلك المساحة الكافية للتغييروالتعديل.