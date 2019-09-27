شكرا لقرائتكم عضو المقاولون العرب: مباراة سموحة صعبة جدا لخسارتها الجولة الماضية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف عادل أن "التحفظ الشديد" بين مدربي الفريقين، المباراة سيكون شعارها الأول مؤكدا على العلاقة الطيبة التي تربط عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل وحسام حسن مدرب سموحة.
وأكد المشرف على قطاع الكرة أن الروح والانسجام بين لاعبى المقاولون هو أهم ملاحظة على الفريق في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن البدائل باتت متوفرة وبنفس كفاءة الأساسيين، وأكد عادل أن اللاعبين اذا استمروا بهذه الروح سيكونوا قادرين على تحقيق الهدف الأساسي لذئاب الجبل في الموسم الجاري باقتحام المربع الذهبي.
وحصد المقاولون العرب أول ثلاث نقاط في مشوار بطولة الدوري العام، بالفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل.
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