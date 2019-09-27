شكرا لقرائتكم عضو المقاولون العرب: مباراة سموحة صعبة جدا لخسارتها الجولة الماضية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب عن مباراة ذئاب الجبل المرتقبة أمام نادي سموحة في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام في نسخته القائمة والتي تحمل رقم 61.

وقال عضو مجلس إدارة المقاولون العرب أن المباراة صعبة للغاية خاصة بعدما فقد سموحة أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة بالخسارة أمام النادي الأهلي بهدف نظيف، وهو ما سيجعل الفريق السكندري تحت ضغط البحث عن أول نقاطه أمام المقاولون.

وأضاف عادل أن "التحفظ الشديد" بين مدربي الفريقين، المباراة سيكون شعارها الأول مؤكدا على العلاقة الطيبة التي تربط عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل وحسام حسن مدرب سموحة.

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وأكد المشرف على قطاع الكرة أن الروح والانسجام بين لاعبى المقاولون هو أهم ملاحظة على الفريق في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن البدائل باتت متوفرة وبنفس كفاءة الأساسيين، وأكد عادل أن اللاعبين اذا استمروا بهذه الروح سيكونوا قادرين على تحقيق الهدف الأساسي لذئاب الجبل في الموسم الجاري باقتحام المربع الذهبي.

وحصد المقاولون العرب أول ثلاث نقاط في مشوار بطولة الدوري العام، بالفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل.