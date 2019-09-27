شكرا لقرائتكم منتخب مصر يواجه بتسوانا 14 أكتوبر ودياً استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم اتحاد الكرة خلال مؤتمرا صحفيا أمس الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
ويقود حسام البدرى منتخب مصر الأول لكرة القدم فنياً خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.
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