شكرا لقرائتكم بتسوانا أولى مواجهات الفراعنة الودية تحت قيادة حسام البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أنه تم المطالبة رسمياً بخوض ودية بتسوانا باستاد القاهرة خلال معسكر شهر أكتوبر المقرر له الفترة من 7 إلى 14 .

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا أمس لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتابع البدري لـ " الخليج 365 " أخطرت اتحاد الكرة بإنهاء الموافقات الأمنية الخاصة بإقامة ودية بتسوانا باستاد القاهرة و المعسكر سيتم إقامته بالقاهرة.

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أضاف المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن الودية أمام بتسوانا تم الإتفاق على موعدها بشكل رسمي وهو يوم 14 أكتوبر وننتظر الموافقات النهائية على الملعب.

تولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.