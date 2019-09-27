شكرا لقرائتكم سموحة فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حراسة المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح خط الدفاع : محمود عزت و رجب نبيل وأحمد جمال وكريم الديب وأحمد أبو الفتوح ومحمود معاذ و فارس مجاهد . Advertisements خط الوسط : يوسف ديوب و محمد نادى وشريف رضا وإبراهيم عبد القوى ومحمود حليمو وحسام حسن وناصر ماهر وفوزى الحناوى وإسلام الفار وإسلام جمال . خط الهجوم : أحمد حسن مكى و وإيدى ايمومو ورونالد وانجا. وحضر محمد فرج عامر رئيس النادى فى التدريب الأخير للفريق ، لتحفيز اللاعبين وطالبهم بالأداء الرجولى وتحقيق الفوز لتصحيح المسار عقب الهزيمة من الأهلى فى الأسبوع الأول .

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