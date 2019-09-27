شكرا لقرائتكم البدري يعلن قائمة المحليين بمعسكر المنتخب الخميس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر أنه سيعلن عن قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر شهر أكتوبر يوم الخميس المقبل وتحديداً عقب إنتهاء مباريات الجولة الثانية للدورى.

ومن المقرر أن تنتهي مباريات الجولة الثانية للدوري يوم الخميس المقبل بلقاء الزمالك و مصر المقاصة و بيراميدز و طنطا.

قال البدري في تصريحات خاصة إنه سيتم الإعلان عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية ،بعد أن تم الإستقرار على تواجد 5 محترفين هم محمد صلاح و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي و أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني .

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وينطلق معسكر المنتخب الأول يوم 7 إلى 15 أكتوبر ويتخلله ودية يوم 14 أمام بتسوانا.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا أمس لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.