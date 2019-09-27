شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: مباراة جينيراسيون فوت السنغالى رسميا الأحد مع سداد غرامة مالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مرتضى أن الكاف أخطر مسئولو النادى السنغالى بان المباراة ستقام الاحد ببرج العرب بسبب ظروف أمنية تمنع أقامتها بالقاهرة ووفقا للوائح وخطاب الامن يحسم الأمر وتقام المباراة الاحد مع سداد غرامة مالية .
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