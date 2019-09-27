شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: مباراة جينيراسيون فوت السنغالى رسميا الأحد مع سداد غرامة مالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، أن مباراة فريق الكرة الابيض مع و جينيراسيون فوت السنغالى ستقام بشكل نهائى يوم الأحد ببرج العرب وبحضور 5 الاف مشجع ضمن إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا .

وأوضح مرتضى أن الكاف أخطر مسئولو النادى السنغالى بان المباراة ستقام الاحد ببرج العرب بسبب ظروف أمنية تمنع أقامتها بالقاهرة ووفقا للوائح وخطاب الامن يحسم الأمر وتقام المباراة الاحد مع سداد غرامة مالية .

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وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقى يخطره بموافقته على تأجيل مباراة الزمالك، ونظيره و جينيراسيون فوت السنغالى إلى بعد غدا الاحد فى ملعب برج العرب بالاسكندرية بحضور جماهير بدلا من اقامتها غدا السبت فى بتروسبورت

وأكد رئيس الزمالك أن ناديه واتحاد لكرة خاطب الكاف وتم شرح تفاصيل وأسباب طلب نقل اللقاء وتأجيله حيث يتمسك مسئولي الأبيض بحضور جماهيره للمواجهة المقبلة لذلك طلب الأبيض تدخل الكاف من أجل الحصول علي موافقة الفريق السنغالي وبالفعل تم ذلك وشرح الجوانب الأمنية التى تسببت فى التأجيل.