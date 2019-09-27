شكرا لقرائتكم جينيراسيون فوت السنغالي يصر علي مواجهة الزمالك غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وغرد نادي جينيراسيون فوت السنغالي، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، عن موعد مباراته أمام الزمالك غداً السبت، بالرغم من إعلان نادي الزمالك تأجيل اللقاء ليوم الأحد لدواعي أمنية علي ملعب "برج العرب".

ويحاول مسؤولو الزمالك التوصل مع الاتحادين المصري والسنغالي بجانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" ومسؤولي جينيراسيون من أجل حل أزمة نقل المباراة لملعب "برج العرب" واقناع النادي السنغالي بالسفر إلى الاسكندرية اليوم.

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وسيدير مباراة الزمالك وجينيراسيون، طاقم تحكيم مالي بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

ووصل طاقم الحكام إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل أن يتوجه إلى فندق الإقامة ببرج العرب ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة وفقا لحل أزمة الأبيض مع جينيراسيون فوت السنغالي.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف دون مقابل في مباراة الاياب أمام بطل السنغال لبلوغ دور المجموعات من منافسات دوري ابطال افريقيا.