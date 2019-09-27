شكرا لقرائتكم اللعب بقدم واحدة ممنوع فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فايلر يصحح الأخطاء قبل موقعة الأهلي ضد كانو سبورت



جوانب عديدة يحاول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلى تطويرها فى لاعبيه بعد توليه المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتى المدير الفني السابق للفريق.

ولاحظ فايلر خلال التدريبات الأخيرة للنادي الأهلي وكذلك المباريات عدم إجادة عدد من اللاعبين لمهارة اللعب بكلتا القدمين واللعب فقط بقدم واحدة أثناء التدريبات والمباريات، وهو الأمر الذي لم يروق لفايلر ونبه على اللاعبين بضرورة التدريب على اللعب بكلتا القدمين بنفس الكفاءة.

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وأكد فايلر، أن عدم إجادة اللاعبين لمهارة اللعب بالقدمين تسبب فى أزمات فنية وأفسد هجمات واعدة فى المباريات الماضية بسبب تعديل اللاعبين الكرة نحو القدم التي يعتادوا اللعب بها موجهاً حديثه للاعبي الأهلى، قائلاً :"النجوم الكبار لا يستخدمون قدم واحدة ولا يوجد ما يسمى لاعب أيمن ولاعب أخر أعسر".

موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت



وتقام مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية، غدا السبت، فى الثامنة مساءا، على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

ويلتقي الأهلي ضد كانو سبورت ضمن إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.