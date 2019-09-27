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الأهلي ضد كانو سبورت .. أحمد فتحي يعود لتشكيل الأحمر أمام بطل غينيا...

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جدة - عمرو شويل يعود أحمد فتحي للتشكيل الأساسي بعد أن إستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على ذلك خلال  مباراة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، بإستاد برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وغاب أحمد فتحي عن تشكيل الأهلي في مباراة سموحة الأثنين الماضي بالجولة الأولى للدوري التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف رغم أنه كان أحد نجوم فريقه في اللقاء السابق أمام الزمالك بالسوبر المحلي يوم الجمعة الماضي الذى فاز فيه الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين.

 

ويحرص فايلر حالياً على تجربة جميع اللاعبين في شتى المراكز من أجل إكتشاف قدراتهم جيداً والتعرّف علي قدراتهم بشكل جيد حيث أنه تولّى المسئولية منذ أسابيع قليلة وقاد الأهلي في ثلاث مباريات فقط.

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ورغم أن فايل إستقر بنسبة كبيرة على إعادة أحمد فتحي للجبهة اليُمنى في لقاء الغد بعد مشاركة محمد هاني فى لقاء سموحة و الذى يؤدي بكفاءة هو الأخر إلا أن المدرب السويسري سيحسم هذا الجدل خلال الساعات المقبلة.

 

يذكر أن الاهلي كان قد فاز في لقاء الذهاب أمام كانو سبورت بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.

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