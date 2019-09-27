شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. أحمد فتحي يعود لتشكيل الأحمر أمام بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغاب أحمد فتحي عن تشكيل الأهلي في مباراة سموحة الأثنين الماضي بالجولة الأولى للدوري التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف رغم أنه كان أحد نجوم فريقه في اللقاء السابق أمام الزمالك بالسوبر المحلي يوم الجمعة الماضي الذى فاز فيه الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين.
ويحرص فايلر حالياً على تجربة جميع اللاعبين في شتى المراكز من أجل إكتشاف قدراتهم جيداً والتعرّف علي قدراتهم بشكل جيد حيث أنه تولّى المسئولية منذ أسابيع قليلة وقاد الأهلي في ثلاث مباريات فقط.
ورغم أن فايل إستقر بنسبة كبيرة على إعادة أحمد فتحي للجبهة اليُمنى في لقاء الغد بعد مشاركة محمد هاني فى لقاء سموحة و الذى يؤدي بكفاءة هو الأخر إلا أن المدرب السويسري سيحسم هذا الجدل خلال الساعات المقبلة.
يذكر أن الاهلي كان قد فاز في لقاء الذهاب أمام كانو سبورت بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.
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