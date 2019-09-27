شكرا لقرائتكم تورينو يقلب الطاولة على ميلان بهدفي بيلوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز أندريه بيلوتي هدفين في الشوط الثاني ليقود تورينو للفوز 2-1 على ميلان وفرض المزيد من الضغط على العملاق المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس.

ودخل ميلان المباراة بعد الخسارة في مباراة قمة أمام جاره إنتر ميلان 2-صفر في الجولة الماضية لكنه بدأ بقوة بفضل هدف من ركلة جزاء نفذها المهاجم البولندي كشيشتوف بيونتك في الدقيقة 18.

وأهدر بيلوتي مهاجم إيطاليا فرصة خطيرة لإدراك التعادل في الشوط الأول قبل أن ينجح في تعويض ذلك ويسجل بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 72.

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وبعد أربع دقائق منح بيلوتي التقدم لتورينو بعدما ساعده الحظ في ذلك حيث حاول التسديد أولا لترتفع الكرة عاليا قبل أن يسجل بركلة خلفية من مدى قريب.

وكان بوسع سيموني زازا حسم فوز تورينو في الوقت بدل الضائع حيث انفرد تماما بالمرمى لكنه سقط أرضا بغرابة أثناء محاولة اجتياز الحارس جيانلويجي دوناروما.

وتألق سلفاتوري سيريغو حارس تورينو في إنقاذ فرصة في الثواني الأخيرة من بيونتك ليخسر ميلان، بطل أوروبا ست مرات، للمرة الثالثة في خمس مباريات.

وتقدم تورينو إلى المركز السادس برصيد تسع نقاط من خمس مباريات بينما يحتل ميلان المركز 13 وله ست نقاط. ويتصدر إنتر، صاحب العلامة الكاملة، المسابقة برصيد 15 نقطة.