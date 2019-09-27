شكرا لقرائتكم البدري: منتخب مصر رفض مواجهة البرازيل والأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أنه تم رفض مواجهة المنتخب البرازيلي وديا خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وقال البدري في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الخميس للكشف عن الطاقم التدريبي المعاون له في تدريب الفريق: عندما جاء عرض مواجهة منتخب البرازيل لم يكن هناك مدير فني للمنتخب المصري، ولهذا تم رفض العرض. جاء عرض من منتخب الأرجنتين، ولكننا رفضنا خوض تلك المباراة لأننا سنواجه كينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وأضاف: بنسبة كبيرة، سنواجه منتخب بوتسوانا وديا في الأجندة الدولية بعد أن وصلت الموافقة الرسمية منهم.