البدري يطلب الأنفراد بـ محمد صلاح في المنتخب المصري

طلب الكابتن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إخطاره بأي أمور تخص اللاعب العالمي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، سواء كانت أمور فنية أو إدارية وأنه من سيتعامل معه في هذا الملف.

وجاء هذا القرار من جانب حسام البدري بشأن الاعتراف بنجومية صلاح وتسهيل مهمته في التواجد في معسكرات المنتخب، وأيضاً يحدث مع نجوم العالم الأخرين في منتخبات بلادهم.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا أمس الخميس لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدري، والجهاز يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدري قيادة المنتخب المصري الاول لكرة القدم خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته بعد الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا والخروج نم دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر.