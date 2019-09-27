شكرا لقرائتكم خبر عن 42 هيئة لها حق التصويت في الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، أحقية 42 هيئة لها حق التصويت بالجمعية العمومية العادية المحدد لها غدًا السبت فى مجمع الاتحادات بمدينة نصر فى ظل عدم إرسال مركز شباب الجزيرة استمارة الحضور .

وأشار غنيم إلى أن الجمعية تكتمل بحضور 50% من العدد + 1 من أجل مناقشة الميزانية والحسام الختامى لاعتماها .

كما تشهد العمومية اعتماد خطة الموسم الجديد المقرر انطلاقه شهر أكتوبر المقبل ببطولة الجمهورية للكبار، التى تعد أولى بطولات الموسم الجديد للموسم المحلى 2019 / 2020 وذلك خلال الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر المقبل فى أسيوط.

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ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية للشباب من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل بمدينة الإسكندرية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، بينما تقام منافسات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2002 خلال الفترة من 23 حتى 28 نوفمبر المقبل بالمنيا .

جدير بالذكر أن مصر تستضيف منافسات البطولة العربية لمواليد 2002 / 2003 فى شهر فبراير المقبل على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى .