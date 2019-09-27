شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مباراة الزمالك وبطل السنغال "الأحد" رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن مباراة فريق الكرة الأبيض مع جينيراسيون فوت السنغالى ستقام بشكل نهائى يوم الأحد ببرج العرب بحضور 5 آلاف مشجع ضمن إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف رئيس الزمالك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أن "كاف" أخطر مسئولي النادى السنغالى بأن المباراة ستقام الأحد ببرج العرب لصعوبة إقامتها بالقاهرة، ووفقًا للوائح وخطاب الأمن يحسم الأمر وتقام المباراة الأحد مع سداد غرامة مالية .

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تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى يخطره بموافقته على تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى إلى بعد غدٍ الأحد فى ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهير بدلاً من إقامتها غدًا السبت فى بتروسبورت.

وكشف مرتضى منصور عن أن ناديه واتحاد لكرة خاطبا الكاف وتم شرح تفاصيل وأسباب طلب نقل اللقاء وتأجيله حيث يتمسك مسئولو الأبيض بحضور جماهيره للمواجهة المقبلة لذلك طلب الأبيض تدخل "كاف" من أجل الحصول علي موافقة الفريق السنغالي وبالفعل تم ذلك وشرح الجوانب الأمنية التى تسببت فى التأجيل .