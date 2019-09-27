شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بتسوانا تعلن مواجهة منتخب مصر يوم 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم التواجد فى مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر ودياً يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون.

وينطلق معسكر منتخب مصر فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة وتجرى محاولات لإقامة اللقاء باستاد القاهرة.

ويعلن حسام البدرى عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية، بعدما تم الاستقرار على وجود 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ومحمد الننى.

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وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا أمس لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.