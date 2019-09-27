شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن مواجهة سموحة: مباراة صعبة عنوانها التحفظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب عن مباراة ذئاب الجبل المرتقبة أمام نادي سموحة في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام في نسخته القائمة والتي تحمل رقم 61.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المباراة ستكون صعبة للغاية خاصة بعدما فقد سموحة أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة بالخسارة أمام النادي الأهلي بهدف نظيف، وهو ما سيجعل الفريق السكندري تحت ضغط البحث عن أول نقاطه أمام المقاولون.

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أضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، أن المباراة سيكون شعارها الأول "التحفظ الشديد" بين مدربي الفريقين، وأكد عادل العلاقة الطيبة التي تربط عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل وحسام حسن مدرب سموحة.

وعن انطباعه عن الفريق بعد الفوز في الجولة الأولى أمام المقاولون، أكد المشرف على قطاع الكرة أن الروح والانسجام بين اللاعبين هو أهم ملاحظة على فريق المقاولون في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن البدائل باتت متوفرة وبنفس كفاءة الأساسيين، وأكد عادل أن اللاعبين إذا استمروا بهذه الروح سيكونون قادرين على تحقيق الهدف الأساسي لذئاب الجبل في الموسم الجاري باقتحام المربع الذهبي.

يذكر أن المقاولون العرب حصد أول ثلاث نقاط في مشوار بطولة الدوري العام، بالفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل.