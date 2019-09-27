شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف انتهت المواجهة الأخيرة للإسماعيلى أمام فريق ليبى خارج الديار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أهلى بنى غازى الليبى منافسه الإسماعيلى فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب المنسير فى إياب دور الـ32 بكأس العرب.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى الدراويش التعادل فى تونس أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظراً للأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.

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وكانت آخر اللقاءات التى جمعت الإسماعيلى بفريق ليبى خارج مصر، أمام فريق الهلال يوم 16 أغسطس 2015، وفاز الدراويش بأربعة أهداف نظيفة سجلهم كل من كينيث "هدفين" وعماد حمدى وشوقى السعيد، ضمن الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا.

فهل ينجح الفريق الأصفر فى استمرار صحوته على الفريق الليبية خارج الديار؟