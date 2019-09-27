شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام يكشف نقل مباراة الزمالك لبرج العرب والأزمة مستمرة مع جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل طاقم حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي إلى فندق إقامتهم في برج العرب استعدادا لإدارة مباراة الفريق الأبيض مع جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة بين الزمالك وجينيراسيون، طاقم تحكيم مالي بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

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وكان طاقم الحكام وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل أن يتوجه إلى فندق الإقامة ببرج العرب ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة وفقا لحل أزمة الأبيض مع جينيراسيون فوت السنغالي.

ومازال مسؤولو نادي جينيراسون فوت السنغالي يتمسكون برفضهم لفكرة نقل وتأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك من غدا السبت في بتروسبورت إلى بعد غد الأحد في برج العرب بالاسكندرية حيث قرر الجهاز الفني لجينيراسيون فوت خوض التدريب اليوم في الثامنة مساءً على ملعب بترسبورت استعدادا للقاء الزمالك.

ويتواصل مسؤولو الزمالك مع الاتحادين المصري والسنغالي ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بجانب مسؤولي جينيراسيون من أجل حل أزمة نقل المباراة لبرج العرب واقناع النادي السنغالي بالسفر لبرج العرب اليوم.