شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يعلن القائمة المحلية لمعسكر أكتوبر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه سيعلن عن قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر شهر أكتوبر يوم الخميس المقبل، وتحديداً عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية للدورى.

وتنتهي مباريات الجولة الثانية للدوري يوم الخميس المقبل بلقاء الزمالك ومصر المقاصة وبيراميدز وطنطا.

تابع البدري لـ " الخليج 365" سيتم الإعلان عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية، بعد أن تم الاستقرار على تواجد 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي و أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني .

Advertisements

ينطلق معسكر المنتخب الأول يوم 7 إلى 15 أكتوبر ويتخلله ودية يوم 14 أمام بتسوانا.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا أمس لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.