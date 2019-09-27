شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يعود للجبهة اليمنى للأهلي أمام كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على إعادة أحمد فتحى للتشكيل الأساسى خلال مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها الثامنة مساء غد، السبت، باستاد برج العرب فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وغاب أحمد فتحى عن تشكيل الأهلى فى مباراة سموحة الاثنين الماضى بالجولة الأولى للدورى التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف، رغم أنه كان أحد نجوم فريقه فى اللقاء السابق أمام الزمالك بالسوبر المحلى الجمعة الماضى الذى فاز فيه الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين.

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ويحرص فايلر حالياً على تجربة جميع اللاعبين بالمراكز لاكتشاف قدراتهم جيداً، حيث تولّى المسئولية منذ أسابيع قليلة وقاد الأهلى فى ثلاث مباريات فقط.

ورغم أن فايلر استقر بنسبة كبيرة على إعادة أحمد فتحى للجبهة اليُمنى فى لقاء الغد بعد مشاركة محمد هانى فى لقاء سموحة والذى يؤدى بكفاءة هو الآخر، إلا أن المدرب السويسرى سيحسم هذا الجدل خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن الأهلى فاز فى لقاء الذهاب أمام كانو سبورت بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.