شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يقود الأهلى على طريقة فيريرا وتاكيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، فى كسب ثقة جماهير فريقه، بعد نجاحه فى الفوز ببطولة السوبر المحلى على حساب الزمالك، كما نجح مدرب أندرلخت البلجيكى السابق فى الفوز على سموحة بافتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدورى العام، وكذلك على فريق كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

سوبر كورة حلل طريقة فايلر فى قيادة الأهلى، والتي تعد مزيجاً من طريقة البرتغالى جوزفالدو فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك وتاكيس جونيس المدير الفنى الحالى لوادى دجلة، وهو ما ظهر منذ توليه المسئولية بشكل رسمى.

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