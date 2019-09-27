رياضة | أزمة مدوية تواجه الزمالك قبل لقاء بطل السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة مدوية تواجه الزمالك قبل لقاء بطل السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي جينيرسون فوت السنغالي في خوض مباراة الزمالك غدًا السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا على ستاد بتروسبورت وعدم نقلها إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وحدد نادي الزمالك يوم الأحد المقبل بشكل نهائي موعدًا لخوض اللقاء في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وبذل مسئولو الزمالك محاولات قوية مع مسئولي النادي السنغالي طوال الساعات الماضية لإقناعهم بحل الأمر لكنه قوبل بالرفض من جانبهم حتى الآن.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين في السنغال قد انتهى لمصلحة جينيرسيون فوت بهدفين مقابل هدف واحد وهو ما يزيد من صعوبة وأهمية لقاء الإياب.

جاء قرار إدارة الزمالك وتفضيل خوض المواجهة على برج العرب حتى يتحضر الجماهير بشكل طبيعي على عكس الوضع في بتروسبورت بسبب إقامة المباراة بدون جمهور في القاهرة وهو ما ترفضه إدارة الزمالك التي ترى أن حضور الجماهير يمثل أهمية كبيرة ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

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