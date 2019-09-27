رياضة | قبل مواجهة جينيراسيون.. ماذا يفعل الزمالك عندما يخسر ذهاب دور الـ32 الإفريقي؟ (عقدة أزلية)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة جينيراسيون.. ماذا يفعل الزمالك عندما يخسر ذهاب دور الـ32 الإفريقي؟ (عقدة أزلية) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول بالنادي الزمالك لخوض مواجهة مصيرية ضد فريق جينيراسيون فوت السنغالي مساء غدًا السبت، على استاد "بتروسبورت" بالتجمع الخامس، في لقاء إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لموسم 2019 - 2020، في مباراة ستحسم المتأهل لدور المجموعات الإفريقي.

وكان الزمالك تلقي هزيمة مفاجئة خارج ملعبه أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1 في مباراة ذهاب دور الـ32 التي جمعت الفريقين يوم السبت 14 سبتمبر الجاري في السنغال، وسجل هدف الفارس الأبيض الوحيد المهاجم الواعد مصطفي محمد، ليزيد آمال فريقه في التأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية.

ويحتاج الزمالك بقيادة مدربه الصربي "ميتشو" إلى تحقيق الفوز بأى نتيجة علي فريق جينيراسيون فوت السنغالي، مع الحفاظ على نظافة الشباك في مباراة الإياب غدا السبت، لضمان التأهل بدون حسابات إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وما يثير قلق الجماهير الزملكاوية أن الفريق الأبيض تاريخيًا لم يتأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يخسر مباراة ذهاب دور الـ 32 خلال مشاركاته السابقة بالبطولة القارية.

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ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير ماذا يفعل الزمالك عندما يخسر لقاء ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا؟:-

- 2007:

في نسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007 تلقي فريق الزمالك هزيمة أمام فريق الهلال السوداني بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بالسودان، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 وسجل للأبيض وقتها عمرو زكي وجمال حمزة، لكن هذه النتيجة لم تكن كافية لتأهل الزمالك وودع البطولة مبكرًا.

- 2011:

تلقي الزمالك هزيمة قاسية أمام فريق الإفريقي التونسي بنتيجة 4-2 في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2011 في المباراة التي أقيمت في تونس، وسجل هدفي الأبيض شيكابالا، وأحمد جعفر، ولم يستطيع بطل مصر التعويض في مباراة الإياب حيث فاز بنتيجة 2-1 سجلهما محمود فتح الله ، وحسين ياسر المحمدي، وودع البطولة أيضًا.

** يا تري هل يستطيع الزمالك بقيادة مدربه الصربي "ميتشو" أن يتجاوز عقبة بطل السنغال ويحقق الفوز عليه في المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت ويحجز بطاقة الصعود لدور الـ16 الإفريقي؟ أم يواصل اخفاقاته عندما يخسر لقاء ذهاب دور الـ32 ويتأهل فريق جينيراسيون؟