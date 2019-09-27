رياضة | شيكارة لاعب بيلا لـ "الخليج 365 الرياضي": هدفي في دسوق الأغلي ولن أنسى موقعة "بدواي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكارة لاعب بيلا لـ "الخليج 365 الرياضي": هدفي في دسوق الأغلي ولن أنسى موقعة "بدواي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وُلد أحمد عاطف، ظهير أيسر فريق بيلا، في ميت علوان، بمحافظة كفر الشيخ عام 1991، ويعد من العناصر الأساسية بصفوف فريقة، منذ 7 مواسم متتالية، وساهم في صعوده الموسم الماضي لدوري الممتاز "ب".

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حواراً مع اللاعب الشهير بـ "شيكارة" للتعرّف عن قرب، عن استعدادات فريقه للموسم الجديد، ومشوارة في الملاعب، وطموحاته في المرحلة المقبل.

ماهى الأندية التى مثلّتها خلال مشوارك؟



- لعبت فى صفوف كفر الشيخ وبيلا خلال مسيرتى منذ بدايتها حتى الآن.

كيف بدأت مسيرتك مع عالم كرة القدم؟

بدأت فى كفرالشيخ لاعبا ضمن قطاع ناشئين، منذ كان عمرى 15 سنة مع فتوح المرسى حتى وصلت 21 عاما وقتها كان كفرالشيخ درجة أولى وإنتقلت بعدها لبيلا.

- كم سنة قضيتها مع بيلا حتى الأن؟

إنتقلت لصفوف نادي بيلا منذ 7 سنوات.

- هل تلقيت عروضاً من الأندية الأخرى؟.

الفترة اللى قضيتها فى بيلا كبيرة وبالفعل كل سنة كان بيوصلنى عروض كتير من أندية كبيرة ورغم المقابل المادى الكبير إلا إنى كنت دائما أرفض الرحيل بسبب حبى لبيلا وجماهير بيلا اللى متأكد أنهم بيبادلونى نفس الشعور ده.

- مدرب أو مدير فنى أثر فى حياتك خلال مسيرتك الكروية؟

صعب أذكر أسماء لأن كل المدربين أصحاب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى وحبيت أتوجه لهم جميعا بالشكر لأنهم فعلا أثروا على شخصيتى داخل وخارج المستطيل الأخضر.

Advertisements

- ماهى اللحظة الأجمل التى لن تنساها فى مسيرتك حتى الأن؟

أجمل لحظة مرت عليا كانت عقب مباراة بدواى الموسم الماضى بدورة الترقى خارج ملعبنا، بعدما تغلبنا عليه، وصعدنا رسميا للقسم الثانى، كانت لحظات جميلة لن ننساها من ذاكرتنا، وكانت موقعة كروية شريفة.

- هدف لن تنساه أحرزته خلال مسيرتك مع بيلا؟

هدفى فى مرمى دسوق فى أول موسم مع بيلا كان هدف التعادل وكان هدف مؤثر وقدرنا نعود للمباراة ونفوز وكان فوز غالى في ذلك التوقيت.

- ماهى حظوظ بيلا خلال الموسم المقبل بالقسم الثانى؟

- مجلس إدارة نادى بيلا بقيادة جمال الصيرفى تمكن من التعاقد مع جهاز فنى كبير بقيادة ياسر رضوان، وكل أعضاء الجهاز الفنى أسماء كبيرة ومعروفة وتم تكوين فرقة محترمة هتكون منافس قوى لأى فريق.

- ما الوعد الذى تعد به جماهير بيلا قبل إنطلاق الموسم الجديد؟

- بنوعد جماهير بيلا ومجلس الإدارة إن زى ما كان نفسنا فى الصعود والحمد لله حققنا الهدف المطلوب إن شاء الله السنة دى نقدم مستوى قوى ومشرف يليق بطموحات جماهير بيلا اللى لها فضل كبير فى اللى وصلنا له حاليا.

- ما عوامل نجاح فريق بيلا بالموسم الجديد؟

-لابد من تضافر وتكاتف جميع العناصر اللى ذكرتها من أجل نجاح المنظومة بالكامل وإحنا على ثقة كاملة من ذلك وأن الجميع سوف يكون خلف الفريق خلال المرحلة المقبلة.