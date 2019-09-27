رياضة | ليفربول يعلن جاهزية نجمي الفريق لمواجهة شيفيلد يونايتد في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يعلن جاهزية نجمي الفريق لمواجهة شيفيلد يونايتد في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موف الثنائي ساديو ماني وديفوك أوريجي من مباراة الريدز المقبلة أمام شيفيلد يونايتد والمقرر لها ظهر غدٍ السبت في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :" لقد تدرب كل من ماني وأوريجي بشكل طبيعي أمس، لا توجد مشكلات، فالثنائي جاهز للمباراة".

أما عن أليسون فقال كلوب :" يبدو أن أليسون قريب، لكن الكلمة الأخيرة للطاقم الطبي، إنه ليس جاهزًا ليوم غد، ربما يمكنه التدرب مع الفريق اعتبارًا من يوم الأحد، هو قريب جدًا".

وعن مدرب شيفيلد قال :"إنني أتطلع إلى مقابلته، فريقه مثير للإهتمام حقًا و ما يفعلونه, يقومون بعمل جيد".

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وتحدث كلوب عن مدافع الريدز ماتيب قائلا :" كان جويل دائمًا موهبة لا تُصدق، لعب كصبي يبلغ 18 عام لشالكه وكان دائمًا لاعبًا بارزًا، في عالم من مبالغ الانتقلات الطائلة، فإن التوقيع مع لاعب مثل ماتيب بصفقة مجانية أمرٌ لا يُصدق – هو أحد أفضل الصفقات التي قمنا بها منذ سنوات".

وأشار :" نحن لا نُجهز اللاعبين الشبان لمباراة واحدة في البريميرليغ، بل نجهزهم لمسيرة في البريميرليج".

وتابع :" نحن بحاجة إلى إيجاد اللحظة المناسبة، وعليهم أن يتعلموا ويتطوروا كثيرًا. كان هارفي [إليوت] هو الأكثر وضوحًا، ليس لدينا شك بشأن هؤلاء الفتيان، نحن نعرف ما نتوقعه منهم، ولهم كل الوقت الذي في العالم".

وأتم حديثه :"علينا العمل في مباراة الغد وبذل أقصى جهد لأننا سنواجه فريق جيد للغاية وقدم مستوى ونتائج جيدة".

