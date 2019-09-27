رياضة | ضربة موجعة لريال مدريد قبل موقعة الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لريال مدريد قبل موقعة الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ضربة قوية لريال مدريد قبل مواجهة نظيره أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية غدا السبت.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على غريمه التقليدي أتلتيكو، بملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء غدٍ السبت، في مباراة بين المتصدر ريال مدريد (14 نقطة)، ووصيفه أتلتيكو (13 نقطة).

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، هو أبرز الغائبين عن مباراة الملكي المقبلة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

Advertisements

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي الشاب تدرب مع فريق كاستيا ريال مدريد، وبالتالي لن يدخل قائمة زيدان للمباراة المقبلة، بجاب المصابين لفترات طويلة ميندي وأسينسيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو ومودريتش يقتربان من اللحاق بالمباراة، وستكون الحصة التدريبية صباح اليوم الجمعة، حاسمة لمعرفة ما إذا كان الثنائي سيدخل القائمة أم لا.

​​​​​​​وختمت بأن مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، تدرب أيضًا مع المجموعة، إلا أن استدعاؤه للمباراة يعد احتمالاً ضعيفًا.