رياضة | الحمام يختتم معسكر "العلمين" وراحة 48 ساعة للاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يختتم معسكر "العلمين" وراحة 48 ساعة للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام معسكرة الذي إستمر لمدة أسبوع بأحد الفنادق بالعلمين بعد نهاية التمرين الصباحي اليوم الجمعة بملعب الفندق، الذي أشتمل علي بعض التدريبات البدنية، وعدد من التدريبات الجماعية، وعقب المران منح الجهاز الفني لاعبين راحة لمدة يومين يعود بعدها الفريق لتدريباتة بملعب النادي بمدينة الحمام إستعدادا لأولي مبارياتة أمام المنصورة في الثاني والعشرين من أكتوبر بملعب مركز شباب الحمام.

يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعداده للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو وخلال فترة إعداده خاض الفريق 10مباريات وديه حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف وفي ثالث مواجهاته حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياته أمام مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير 2/4 وخسر من سيراميكا 1/4 وخسر من اف سي مصر 1/2 وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3 وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1 وتعادل مع فاركو 2/2، وخسر في أخر مبارياتة الودية من الخلود السعودي 1/2.

ويسعي مجلس إدارة النادي لإنهاء 3 صفقات قبل غلق باب القيد في الثلاثين من سبتمبر لتكتمل صفوف الفريق بشكل نهائي بعد أن تعاقد مع 15 لاعب حتي الأن حيث تعاقد مع محمود زناتي مهاجم نادي الشمس، وعبد الرحمن عيد كاستيلو لاعب حرس الحدود، ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري، وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام ، ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصه.

كما ضم الحمام خماسي الإسماعيلي مواليد 1997 شهاب محمد، ومحمود أبو جوده، ومحمد صلاح، ومحمود أبو زيد، وأحمد بطوط لاعبي الإسماعيلي، ومحمد فتحي حارس كفر الشيخ، وفرج شوقي حارس فاركو، وعمر مرعي حارس حرس الحدود، وعمار شحاتة لاعب أسوان، ومحمد بركات لاعب دولفي السكندري.

ويسعي الجهاز الفني تحت قيادة أحمد فكري الصغير المدير الفني، وسيد إبراهيم مدرب، وعادل عبد العزيز مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي، وعلي شمس مدرب الأحمال، وسيد زهران مدير الكرة، وأحمد عاشور المدير الإداري، وهاني زيتونة مسئول معدات، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات للوصول بالفريق إلى أعلي مستوي قبل القسم الثاني الذي سيقام الشهر القادم.