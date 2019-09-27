رياضة | أزمة نيمار وبرشلونة تنتقل لملعب القضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة نيمار وبرشلونة تنتقل لملعب القضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم ينجح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في التوصل إلى اتفاق مع ناديه السابق برشلونة، بشأن حل أزمة النزاع بين الطرفين حول مكافأة التجديد، والتي حصل عليها نيمار في عقده قبل أن يرحل للفريق الباريسي قبل انتهاء عقده مع الفريق الكاتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن محامي نيمار عقد جلسة مع مسئولي برشلونة لمدة ساعة من اجل التفاوض لإيجاد حل، ولكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

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وفي ضوء الموقف الحالي، فإنه سيتم عقد جلسة القضية، ظهر اليوم الجمعة، للفصل فيها.

وقام نيمار برفع دعوى قضائية ضد فريقه السابق، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017، بعدما قام برشلونة بمنح اللاعب 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا، ولذلك يطلب نيمار الحصول على 26 مليون يورو من إدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن نيمار حضر إلى برشلونة، أمس الخميس، للإدلاء بشهادته في القضية، ولكنه تغيب عن الجلسة وسافر اليوم إلى باريس، بعد مقابلة بعض أصدقائه في المدينة الكتالونية.