رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يحاور محمود شهاب لاعب بلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يحاور محمود شهاب لاعب بلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد محمود شهاب لاعب وسط فريق بلدية المحلة، من أهم أسلحة الفريق استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، وإنضم اللاعب لصفوف البلدية في يناير 2019، قادماً من صفوف مالية كفر الزيات.

وعن مشواره في الملاعب، وطموحاته في الموسم المقبل، ورأيه في نظام المسابقة، ودور مجلس إدارة بلدية المحلة في مساندة الفريق، كان لنا معه الحوار التالي :

- في البداية، ما هي بطاقة التعارف الخاصة بك؟

محمود شهاب، بدايتي كانت في قطاع الناشئين بنادي مالية كفر الزيات لمدة ٦سنوات، ثم إنتقلت لنادي طنطا ولعبت بقميصه، لمدة موسم، قبل العودة لنادي المالية مرة أخرى ومنها إنتقلت إلى بلدية المحلة في يناير الماضي وأجيد في مركز خط الوسط سواء المدافع أو المهاجم .

- كيف جاء إنضمامك لبلدية المحلة؟

المفاوضات سارت بين بلدية المحلة متمثلة في المحاسب مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة وإدارة نادي المالية، وإستمرت لأكثر من مرحلة، لدخول أندية أخرى في مفاوضات للحصول على توقيعي، ولكن رغبتي حسمت الرحيل للبلدية، كما وافقت إدارة الفريق على شروط ومطالب مسئولو المالية، وفضلت الإنتقال لبلدية المحلة لما تتمتع به إدارته من أسلوب إحترافي ولديهم طموح كبير للمنافسة من أجل العودة للدوري الممتاز، كما كان الحصان الأسود الموسم الماضي.

- ماهو طموحك مع فريقك الحالي ؟

طموحي وهدفي مع نادي بلدية المحلة هو نفس طموح اللاعبين الموجودين والجهاز الفني بقيادة كابتن كرم جابر ومجلس الإدارة هو الصعود للدوري الممتاز وهذا مكانة النادي الطبيعية لما يملكه من مقومات كبيرة سواء مادية او بشرية ووجود ملعب خاص للفريق وفندق إقامة للاعبين داخل النادي وتوفير سبل الراحة من أجل تحقيق الحلم الغائب عن جدران النادي منذ 11 عام.

- مارأيك في التدعيمات التي قام بها النادي المحلاوي ؟

الجهاز الفني للفريق مدعما من مجلس الإدارة قام بعمل تدعيمات قوية في المراكز التي يحتاجها الفريق فقط ،خصوصا مع وجود الهيكل الأساسي للفريق منذ الموسم الماضي مما يسهل التجانس بين اللاعبين القدامي والجدد.

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ماذا عن فترة الإعداد؟

ترة الإعداد فكانت فترة إعداد نموذجية وقوية جعلت اللاعبين في مستوى بدني عالي سيصل لقمته مع بداية المسابقة.

س: مارأيك في نظام المسابقة؟ وماتوقعاتك لشكل المنافسة؟

نظام المسابقة نظام جيد جدا مع وجود ١٢ فريق في المجموعة معظمها لعب في الدوري الممتاز ستكون هناك منافسة قوية وشرسة خاصة بعد قيام جميع الفرق بتدعيمات قوية، ولكننا على ثقة كبيرة في ربنا ثم أنفسنا أن بطاقة الصعود للممتاز ستكون من نصيب بلدية المحلة هذا الموسم.

- هل تلقيت عروضا للموسم المقبل؟

بالفعل وصل بعض العروض من أندية الإسماعيلي وبتروجيت وسموحة للتعاقد معي ولكن النادي رفض هذه العروض من أجل تحقيق حلم الصعود للممتاز والحفاظ على القوام الأساسي للفريق في ظل وجود منافسة شرسة في مجموعة بحري، وقد أحترمت قرار مجلس الإدارة على تمسكها بي خاصة أن الإدارة لم تقصر معي في أي شئ وتمسك نادي البلدية بوجودي هو شرف لي.

- مادور مجلس إدارة بلدية المحلة معكم كلاعبين؟

مجلس إدارة بلدية المحلة محترم جدا ولم يقصروا مع اللاعبين وأكبر دليل على ذلك تواجد مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة في كل المعسكرات الخارجية والتدريبات وتذليل اي عقبة تواجه الفريق وبإذن الله الصعود للممتاز ستكون أقل شئ نقدمه لهم.

- كلمة لجماهير بلدية المحلة؟

جماهير بلدية المحلة جماهير واعية محبة للفريق لا تتركه، في الداخل والخارج، ونتمنى أن تظل هذه المساندة خلال هذا الموسم.

