رياضة | سولشاير يكشف مفاجأة صادمة بخصوص مشاركة "بوجبا" أمام أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف مفاجأة صادمة بخصوص مشاركة "بوجبا" أمام أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النرويجي أولي جونار سولشاير عن موقف الفرنسي بول بوجبا من المشاركة في مباراة الفريق القادمة ضد أرسنال المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال "سولشاير" في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: " بول بوجبا شارك في مباراة روشديل لمدة 90 دقيقة، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وتورم، وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة أرسنال، ولكن سننتظر ونري مدي تعافيه من الإصابة واللحاق بالمباراة رغم صعوبة ذلك".

وأضاف: "كان من الأفضل إراحة بوجبا قبل مباراة الارسنال يوم الإثنين".

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وتابع "سولشاير" قائلًا: " فيل جونز لن يستطيع المشاركة مع مانشستر يونايتد بالمباريات حتى فترة التوقف الدولي القادمة، ولا اعتقد اننا سنرى أيضًا مارسيال في الملعب قبل التوقف الدولي، أما عن لوك شو؟ يتطور بشكل جيد وعاد للتدريبات مؤخرا ويعمل بجد وتركيز لذلك قد نراه قبل التوقف الدولي".

وأشاد "سولشاير" باللاعب جرينود حيث قال: " لقد أثبت انه عندما يكون بالصندوق يصبح خطيراً، هو بالسابعة عشر لذلك علينا توجيهه..لا استطيع إشراكه بكل مباراة لكن لدي نهاية الأسبوع للتفكير بخصوص اشراكه أمام أرسنال".

وتحدث عن دعم الجمهور للفريق قائلًا: " مشاعر الجماهير؟ جداً جداً إيجابية ونستطيع ان نرى ماتفعلون لذلك استمروا ويكون ذلك اسهل عندما تقابل احدهم وجهاً لوجه، من السهل ان تتخفى بوسائل التواصل عندما تكون سلبياً، لذلك عن نفسي انا منبهر من دعمكم".

وخاض مانشستر يونايتد 6 مباريات بالدوري الإنجليزي حتي الآن فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط.