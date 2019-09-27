رياضة | المدير الفني للنصر: هدفنا تفريغ اللاعبين لأندية الممتاز ومجموعة القاهرة صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني للنصر: هدفنا تفريغ اللاعبين لأندية الممتاز ومجموعة القاهرة صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح سيد عيد، المدير الفني لفريق النصر، إلى أن سياسة نادى النصر تتمثل في في تفريغ اللاعبين لفرق الدوري الممتاز، مما يعكس نجاح المنظومة الإحترافية التى يعمل بها قطاع الكرة بقيادة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس النادي.

وأشار عيد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" يتوافر التخطيط الجيد لكرة القدم، بالنصر، والمتمثل في قيام مسئولو النادى بتكوين فريق الأمل، بهدف إحتواء أفضل العناصر والإستفادة مادياً من تسويقهم ٠

وعن المنافسة على بطاقة الصعود للدورى الممتاز، أكد عيد على صعوبة المجموعة الثانية، التي تضم أندية القاهرة، بجانب هبوط الداخلية ونجوم المستقبل وبتروجت مع وجود أيضاً الترسانة والقناة وسيراميكا كليوباترا ٠

وأضاف أن الجهاز الفني للنصر قام بقيد 9 لاعبين في القائمة الأولى وهم: مصطفى حطبيه، وأحمد حسين، وحازم ممدوح، وكريم الضو، ومؤمن عاطف، وأحمد كالوشه، ومحمد حجاج، ودخير محمد، ومحمد عبد الناصر أوشا.

وقال عن المباراة الودية التي جمعت فريق النصر مع فريق السكة الحديد، مؤخراً، أن المباراة كانت قوية جدا، واتسمت بالقوة والاثاره والعصبية الزائدة، وكانت تجربة مفيدة لكلا الفريقين،

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وأشار إلى أن فريق النصر في مرحلة التجارب حيث يلعب الفريق مباريات ودية بشكل مستمر من أجل تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.

وإختتم المدير الفني للنصر تصريحاتة، أن الدكتور عمرو عبد الحق يوفر كل الإمكانيات للجهاز الفني الذي يضم: عبد العاطي السيد مدرب عام، ونافع السعيد مدرب، وهاشم الدسوقي مدرب حراس مرمى، ومحمد رفعت طيب، ومحمد مصطفى أخصائي علاج طبيعي، ومدحت محمد مديرإدارى، وعماد السيد إدارى،

ورحمى عبد الحق مدير شؤون اللاعبين ٠

وكانت فترة إعداد النصر قد إنطلقت مطلع شهر أغسطس ولعب فريق النصر حتى الآ ن 12 مباراة ودية، فاز خلالها على حلوان العام 3-0، والأولبميى 2-0، والأهلى اللبيى 3-1، والألومنيوم 2-1، والبنك الأهلي 1-0، وسرس الليان 4-2، ومسافى الاماراتى 8-0 ، كما فاز على البنك الاهلي مجدداً 1-0 وتعادل مع القناة 2-2، ومع ألماظة 1-1، والسكة الحديد 1-1 وخسر أمام حرس الحدود 3-2، ومن طنطا 1-٠0

مباريات فريق النصر في المجموعة الثانية للقسم الثاني:

1- كوكا كولا × النصر

2- النصر × سيراميكا

3- منتخب السويس× النصر

4- النصر × بتروجت

5- النجوم × النصر

6- النصر × الزرقا

7- المريخ× النصر

8- النصر × القناة

9- جمهورية شبين× النصر

10- النصر× الترسانة

11- النصر مع الداخلية