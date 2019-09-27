شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يفقد أهم عناصره أمام أرسنال في البريميرليج والان مع التفاصيل

يواجه فريق مانشستر يونايتد اختبارًا صعبًا أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأثنين المقبل. حيث لايزال الفريق لم يعرف موقف كلا من بول بوجبا ومارسيال وماركوس راشفورد من المشاركة أمام الجانرز. Advertisements وأشارت شبكة "سكاي" البريطانية، إلى أن سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر لم يعرف حتى الآن مدى جاهزية الثلاثي. وأكدت الشبكة، أن بول بوجبا سيجري فحوصات طبية واختبارًا يوم السبت، لمعرفة مدى امكانية مشاركته أمام الجانرز. يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط، بينما يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

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