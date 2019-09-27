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مانشستر يونايتد يصفع ريال مدريد

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يستهدف مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي .

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن ريال مدريد يفكر جديًا في التعاقد مع موريسيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لتوتنهام هوتسبير، لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في القيادة الفنية للميرنجي، إلا أن مانشستر يونايتد الإنجليزي هو من سيفوز بخدمات المدير الفني الأرجنتيني.

وتابع الموقع الفرنسي، تعرض توتنهام لموجة صعبة واهتزاز في المستوى خلال انطلاقته بالموسم الجديد، حيث سقط في فخ التعادل خلال مباراتين، قبل أن يتعرض للهزيمة ضد ليستر، قبل أن يودع كأس الكارباو في صدمة مدوية ضد كولشستر المغمور، وهي النتائج التي قد تعجل برحيل المدير الفني الأرجنتيني عن العملاق اللندني، تزامنًا مع اهتزاز وضعية زين الدين زيدان داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو . 

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ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيفوز على ريال مدريد بهذا السباق، يرغب أيضًا في التعاقد مع بوتشيتينو، لخلافة النيرويجي أولي جونار سولشاير، وذلك بعدما دخل الفريق في نفق مظلم من حيث النتائج والأداء، ليعود أسم الأرجنتيني ليطفو داخل مكاتب الشياطين الحمر .

قرعة نارية لمانشستر يونايتد في كأس الكاراباو

وعلى صعيد أخر، وقع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في قرعة نارية في بطولة كأس الكاراباو، وذلك بعدما تقرر أن يواجه نظيره في دور الـ16 من البطولة

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